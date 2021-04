Loire : à 20 ans, il est contrôlé à 207 km/h au volant de la Renault Alpine de ses parents

En excès de vitesse de plus de 100 km/h, alcoolisé et positif au cannabis. Un jeune ligérien de 20 ans a été arrêté ce lundi de Pâques par les gendarmes de la brigade motorisée de Montbrison. Il venait de se faire flasher à 207 km/h entre Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Marcellin-en-Forez.