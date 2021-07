Indre-et-Loire : malgré la pluie, les cyclistes de la Loire à Vélo sont au rendez-vous

L'Indre-et-Loire n'échappe pas à la mauvaise météo du début du mois de juillet. Malgré les pluies fréquentes, les cyclistes empruntent toujours la Loire à Vélo, un parcours de 900 kilomètres qui relie Saint-Nazaire à Nevers. C'est le cas à Savonnières, un village à 18 kilomètres de Tours.

Les cyclistes enthousiastes

Jeanne est partie de Tours sous la pluie, pour emprunter la Loire à Vélo . Après l'averse, elle et son mari font leur pause-déjeuner à Savonnières : "Maintenant, on sèche !" Pas question d'annuler le voyage malgré la météo. "Même si, bien sûr, j'aurais préféré être au sec," sourit-elle.

Un peu plus loin sur la piste, Romain et Lola, cirés fluorescents sur le dos, débutent 6 jours de voyage à vélo. Ils viennent de Belgique. "On savait qu'il risquait de pleuvoir, explique Romain. Mais en vérité, on n'avait pas le choix car on a tout réservé !" Le soir-même, ils dorment à Amboise.

La Loire à Vélo traverse le village de Savonnière © Radio France - Solène Gardré

Moins de fréquentation dans les campings et restaurants

Du côté des restaurateurs, c'est plus vide. La caravane de la Guinguette, À la soupette de mémère, est nichée au bord de la piste cyclable. Habituellement, transats et tables sont installés sur la pelouse. "Le temps, c'est vraiment ce qui fait notre fréquentation", explique Jeanne, la co-gérante.

À quelques mètres, c'est le même discours au camping de La Confluence. "La majorité de notre clientèle sont des cyclistes qui font la Loire à Vélo", explique Camille Purrey, employée du camping. "Actuellement, seulement 14 emplacements sur 64 sont loués. Mais je ne suis pas inquiète, c'est seulement le début des vacances !"

