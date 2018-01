Loire, France

Il y a deux mois, le 7 novembre 2017, une vaste opération de gendarmerie dans la région stéphanoise menée par l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante, la section de recherches de Lyon et le Groupement de la Loire a permis l'interpellation d'une bande soupçonnée d'avoir participé à plus de 350 cambriolages. Des cambriolages qui ont lieu partout dans la région. La bande était basée à Firminy.

3000 bijoux

⚠️ Important objets 🔫👚📺👓 et bijoux 💍💎 découverts par #OCLDI,#SR de Lyon, Gie de la #Loire.

Vous pouvez les consulter sur : https://t.co/VTd6iiozJx

Si vous reconnaissez des objets, remplissez le formulaire de contact sur le site! pic.twitter.com/eAhh41Iz3D — Gendarmerie Rhône (@Gendarmerie_69) January 12, 2018

Quatorze personnes ont été mises en examen pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs. Depuis septembre 2016, ils auraient commis 350 cambriolages dans la région Auvergne Rhône Alpes (Loire, Haute-Loire, Isère, Drôme et Puy de Dôme) et auraient dérobé pour 900.000 euros de bijoux. 3000 objets et surtout des bijoux ont été découverts lors de cette opération. Après deux mois de tri, les victimes peuvent désormais -depuis vendredi 12 janvier - retrouver leurs bijoux sur un site internet dédié.

Une agence du voyage du crime

Une enquête qui a mobilisé une dizaine de gendarmes venus de Lyon. Pour le Lieutenant-Colonel Olivier-Charles Pit, commandant en second de la section de recherche de Lyon, c'est une mafia qui est tombée. "C’était une agence de voyage du crime, qui faisait venir leurs cambrioleurs. Et au bout de six mois, nous avons pu faire tombe le réseau. Une vrai mafia." Pour reconnaître leurs biens, les victimes potentielles devront aller consulter les images - répertoriées par catégories - remplir le formulaire de contact, avec coordonnées et références de leur plainte, puis seront recontactées par un enquêteur à l'issue de la procédure.