Loire : après la mort d'un "bébé secoué," une nourrice mise en examen et placée en détention

Une assistante maternelle a été mise en examen et placée en détention provisoire fin juillet par le parquet de Saint-Étienne. Elle est mise en cause dans la mort d'un nourrisson, des suites d'un syndrôme du bébé secoué.

Une nourrice a été mise en examen et placée en détention provisoire par le parquet de Saint-Étienne, pour des faits qui se sont déroulés fin juillet, à L'Horme, dans le Gier. Un nourrisson de six mois est mort d'un syndrome du bébé secoué, c'était le 30 juillet. Le matin du drame, le bébé va bien, sa maman prend même sa petite fille en vidéo pour l'envoyer à son mari, peu avant 9 heures. Et puis vers 17 heures la nourrice, qui a passé la journée avec elle, appelle son mari car le bébé va très mal. Les secours hospitalisent l'enfant qui décède 48 heures plus tard.

L'autopsie confirme l'hypothèse du bébé secoué

Les symptômes dont souffraient la petite fille étaient ceux du syndrome du bébé secoué. C'est ce qui se produit quand un adulte, souvent dans le déni de ses gestes, secoue la tête d'un nourrisson d'avant en arrière. Son cerveau heurte alors les parois de son crâne. Une autopsie confirme que c'est bien cela qui a entrainé la mort du bébé .

Dans la foulée le parquet de Saint-Etienne ouvre une enquête pour violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner. La nourrice est une assistante maternelle agréée. Elle s'occupait de ce nourrisson depuis quelques semaines seulement. Elle a été mise en examen et placée en détention provisoire.