Loire : après un défilé calme, des incidents en centre ville de Saint-Etienne

Plus de 500 personnes étaient une nouvelle fois rassemblées à Saint-Étienne ce samedi 5 janvier. Au terme d'une heure de face à face aux abords de la Préfecture de la Loire, des affrontements ont eu lieu. Au final : 6 interpellations.

Les cars des forces de l'ordre ont recu des projectiles et de la peinture.

Saint-Étienne, France

Cette fois-ci la mobilisation n'a pas faibli à St-Etienne pour le 8e rendez-vous des Gilets Jaunes depuis le début de leur mouvement. Une cinquantaine de manifestants ardéchois étaient même venus grossir les rangs d'un défilé parti vers 14h15 dans une ambiance chaleureuse de la Place du Peuple.

Plusieurs centaines de Gilets jaunes manifestent en centre ville de Saint-Etienne. pic.twitter.com/aVeTwWwyk4 — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) January 5, 2019

Au terme d'une rapide boucle, les manifestants se sont dirigés vers la Place Jean Jaurès où les attendaient les forces de l'ordre protégeant la Préfecture.

La manif stéphanoise des gilets jaunes rassemble encore plusieurs centaines de personnes. https://t.co/neyvzZFLWf — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) January 5, 2019

Des jets de projectile et des boules de peinture ont agrémentée une bonne heure de face à face entre les forces de l'ordre et les manifestants.

Après quelques jets de projectiles et de peinture aux abords de la Préfecture de la Loire, les gilets jaunes de Saint-Etienne improvisent un bal devant les forces de l'ordre. pic.twitter.com/X0RRwfCPgN — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) January 5, 2019

Des discussions, souvent houleuses entre les deux camps jusqu'à ce qu'un Gilet Jaune en fauteuil roulant cherche, accompagné par de nombreuses personnes, à quitter la place en franchissant un barrage. L'accès ne leur est pas accordé et ils sont repoussés. Les premiers flashballs sont tirés ainsi que les gaz lacrymogènes.

Ça se durcit en centre ville de Saint-Etienne. Après des jets de projectiles, les forces de l'ordre chargent au flashball et à la lacrymo. pic.twitter.com/N8kg5ITc4I — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) January 5, 2019

Les forces de l'ordre se mettent alors en mouvement en direction de l'Hotel de Ville. Ils y croisent un blessé évacué (touché apparemment à la main) et usent de nouveaux de leurs munitions à tel point que certains d'entre eux demandent des recharges d'urgence.

Les forces de l'ordre avancent vers les manifestants tandis qu'un blessé est évacué à Saint-Etienne. Suivi de nombreux tirs de flashball. On demande des recharges de lacrymo. pic.twitter.com/8bLq6xK2hm — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) January 5, 2019

Vers 17h la situation est plus ou moins revenue à la normale. On note tout de même une vitrine de banque détériorée dans le sud de la ville. La police a compté 400 manifestants et procédé à 6 interpellations (4 pour jets de projectiles, 1 pour outrage, 1 pour violence), auxquelles s'ajoutent 2 interpellations ce matin sur l'aire du Pays du Gier.

A Roanne, 400 manifestants également qui ont notamment décroché la pancarte sur la permanence de la députée LREM du Roannais Nathalie Sarles.

A Firminy, la police a compté 70 manifestants, sans incident.