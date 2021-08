Loire : arrêté par les gendarmes, il présente un faux certificat de permis et finit en garde à vue

Lors d'un contrôle routier le 18 août dernier à Saint-Paul-en-Jarez (Loire), un jeune de 22 ans a été arrêté et a présenté un faux certificat de réussite au permis de conduire. Le jeune faussaire était en plus positif au cannabis. Il a été placé en garde à vue et sera prochainement jugé.