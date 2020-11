Loire-Atlantique : 244 plants de cannabis découverts chez un habitant de Pierric

Un habitant de Pierric (Loire-Atlantique) qui cultivait du cannabis dans le sous-sol de sa maison a vu débarquer les gendarmes chez lui ce lundi 9 novembre 2020. Sur place, les forces de l'ordre ont découvert 244 pieds de cannabis. Environ 90 étaient en fleurs et prêts à être récoltés. Les plus imposants mesuraient 1,70 m de haut. "Une sorte de petite forêt", reconnaît Bruno Perrochaud, capitaine de la compagnie de gendarmerie de Châteaubriant. Il y avait également des lampes de chauffage et un système d'alimentation en eau.

Une partie des 244 pieds de cannabis - Gendarmerie Nationale

Du cannabis pour produire de la bière et du savon

Bien inséré dans la société, le suspect, un homme de 57 ans, a affirmé en garde à vue "qu'il ne consommait pas de cannabis et qu'il n'en vendait pas" et que cette culture lui servait uniquement "à produire du savon et de la bière pour sa consommation personnelle". Laissé en liberté, il doit comparaître devant la justice en juin 2021.