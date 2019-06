Loire-Atlantique : 26 interpellations et 14 kilos d'héroïne saisis

Loire-Atlantique, France

Selon la procureure de Saint Nazaire, Sylvie Canovas , lors d'une conférence de presse organisée ce vendredi, "c'est un réseau d'ampleur pour la région avec des délinquants ancrés dans ce type de trafic qui a été démantelé ce mardi". Pendant près d'un an, les enquêteurs, qui agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de Saint-Nazaire, ont mobilisé d'importants moyens de surveillance, de filature, de géolocalisation; des micros avaient aussi été installés dans certains véhicules ou parloirs afin de remonter les filières.

225 gendarmes mobilisés pour les interpellations

Conférence de presse de la procureure de Saint-Nazaire Sylvie Canovas © Radio France - Anne Patinec

Mardi, pas moins de 225 gendarmes dont le GIGN et neuf équipes cynophiles étaient mobilisés pour les interpellations de 26 trafiquants présumés, 18 hommes et six femmes, âgés de 25 à 58 ans. Ils ont été arrêtés à Saint-Nazaire, Guérande, Nantes, Rezé, Saint-Lyphard, Prinquiau, Montoir de Bretagne et Riantec dans le Morbihan.

Certains suspects ont déjà été condamnés à plusieurs reprises et encourent des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. Les perquisitions ont permis de saisir de la drogue, plus de 20 kilos de cannabis mais surtout 14 kilos d'héroïne d'une valeur marchande de 420 000 euros, ce qui est une première dans la région nazairienne. Une partie de la drogue était cachée dans des flippers. Les gendarmes ont aussi découvert plus de 110 000 euros en liquide ainsi que des armes. Les investigations se poursuivent et d'autres arrestations pourraient suivre.

Sur les 26 personnes interpellées, six ont été relâchées sans poursuite mais les investigations se poursuivent. Neuf sont incarcérées, six placées sont contrôles judiciaires. Cinq autres devaient encore être présentées aux magistrats ce vendredi soir.