Loire-Atlantique : à 14 ans, il est arrêté en excès de vitesse dans une voiture volée

Le Pellerin, France

L'opération visait à agir "à l'encontre des récalcitrants au code de la route", selon les gendarmes de Loire-Atlantique. Ils ont effectué une opération de contrôle, ce dimanche soir jour de fête nationale, au Pellerin. Et ils ne sont pas venus pour rien. Les militaires ont en effet arrêté un adolescent de 14 ans qui roulait dans une voiture volée.

A 14 ans, il roule à 156 km/h au lieu de 110

Il est environ 19 heures, ce dimanche, lorsque la brigade motorisée de Pornic arrête une Peugeot 206, sur le bas côté. Le véhicule est contrôlé à une vitesse de 156 km/h au lieu de 110, sur la départementale 723. Et les militaires ne sont pas au bout de leur peine. Le conducteur du véhicule n'a pas son permis, et pour cause, il n'a que 14 ans. En vérifiant l'immatriculation du véhicule, les gendarmes s'aperçoivent également que la voiture, à bord de laquelle se trouvait quatre personnes, fait partie du registre des véhicules volés.

Le conducteur et les trois passagers ne sont pas connus des services de police. L'enquête qui a été confiée à la brigade motorisée de Pornic, se poursuit toujours, ce mardi.