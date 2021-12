Une rencontre de football a viré au pugilat ce samedi 11 décembre du côté de Blain (Loire-Atlantique). Un jeune joueur s'en est violemment pris à un délégué de terrain, et les coups se sont enchaînés des deux côtés. Le match a été définitivement arrêté, une commission de discipline doit se réunir.

Loire-Atlantique : à Blain, des joueurs et un officiel agressés lors d'un match de football

Ce n'est malheureusement pas une nouveauté dans le monde du football amateur. Un match de catégorie U17 entre l'ES Blain et Saint-Marc-sur-Mer, comptant pour la Coupe régionale, a dû être arrêté avant même la fin de la première mi-temps. La cause, des coups et blessures portés des deux côtés.

Agression sur un délégué

Tout commence à la 38ème minute de jeu, en première période. Une altercation débute entre deux joueurs des deux équipes. Visiblement très énervé, un jeune footballeur de Saint-Marc-sur-Mer donne un coup de tête à l'un de ses adversaires avant d'être exclu par l'arbitre de la rencontre. Un geste fermement condamné par son club. Le même joueur exclu qui selon l'ES Blain, aurait ensuite agressé le délégué de la rencontre avec des coups de pied et de poing.

Des coups des deux côtés

Contactés, les dirigeants de l'équipe visiteuse "n'excusent en aucun cas le comportement" de leur joueur agressif. Ils prévoient même de le suspendre. En revanche, les dirigeants de Saint-Marc-sur-Mer se plaignent aussi de coups et blessures sur leur joueurs. Selon le club, trois de leurs jeunes joueurs, tous mineurs, ont aussi été blessés dans l'altercation.

Des dirigeants et parents des deux clubs vont maintenant porter plainte, chacun de leur côté. La Ligue des Pays de la Loire, qui condamne aussi les faits, va rapidement se pencher sur le dossier. Une commission de discipline se réunit dès ce mardi 14 novembre.