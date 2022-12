Loire-Atlantique : après l'amputation de son pénis, un trentenaire veut qu'on lui rende justice

"Parlez de ça à un homme, pour lui c'est impensable !" Ce trentenaire qui vit entre Nantes et Saint-Nazaire, et veut rester anonyme, a vécu l'impensable. Il y a huit ans, en 2014, ce père de trois enfants apprend qu'il est atteint d'un cancer de la peau au niveau de la verge. Soigné au CHU de Nantes, il a dû être amputé du pénis après une erreur médicale. rLe tribunal administratif de Nantes doit se prononcer à partir de ce mercredi 21 décembre sur l'indemnisation de son préjudice. Son avocat, Me Georges Parastatis, a réclamé près d'un million d'euros.

ⓘ Publicité

loading

Il n'a que 30 ans quand on lui annonce le diagnostic : un cancer au niveau de la verge. "Je me suis dit 'pourquoi moi' ?" Son urologue du CHU de Nantes retire la tumeur, tout en cherchant à limiter au maximum l'ablation du pénis. Mais le cancer se propage. La douleur devient atroce. Le trentenaire tente de se soulager à coups de cocktails de morphine, Tramadol et codéïne. "J'étais complètement fou, il y a même un moment où j'ai voulu me la couper moi-même. C'est ma femme qui m'en a empêché. J'avais le cutter, la Bétadine, et je me préparais mon truc dans le garage !", confie-t-il.

loading

Les années passent et le cancer poursuit sa progression, jusqu'à ce qu'un autre médecin, à Lyon, décide l'amputation totale du pénis. "Intérieurement je le savais. C'était soit la mort, soit ça. Et effectivement il avait tout enlevé. Il avait juste laissé les testicules et avait coupé à la base", explique le trentenaire.

Depuis, une expertise médicale a démontré l'erreur de l'urologue nantais qui n'a pas retiré toutes les cellules cancéreuses de son patient. "J'ai de la haine envers ce médecin qui ne m'a pas écouté. Il a joué à la roulette russe avec moi !, lâche-t-il. Là, je ne sens plus rien. Après, on se débrouille... Mais on ne peut pas remplacer une sensation de pénis avec plusieurs de capteurs."

loading

De la haine, cet homme en ressent aussi en pensant au temps perdu pour soigner son cancer qui s'est logé dans les poumons. Après de très lourds traitement, à 38 ans aujourd'hui, il est en rémission.