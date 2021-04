Loire-Atlantique : arrêté par les gendarmes, le motard roulait à plus de 200 km/h

"A cette vitesse on ne maîtrise plus rien", s'indigne Gilles Foliard, commandant de l’escadron départemental de sécurité routière de Loire-Atlantique. Un motard a en effet été contrôlé à 238 km/h samedi 24 avril vers 21h sur la route départementale 117 entre Nantes et Machecoul. En plus de ce triste record, sa compagne se trouvait à l'arrière. "Heureusement que les gendarmes du peloton motorisé de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu l’ont intercepté avant l’irréparable", ajoute le commandant. La moto a été immobilisée, le permis retiré et le conducteur sera convoqué devant la Justice ultérieurement.