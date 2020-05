Loire-Atlantique : attention aux faux policiers et aux faux gendarmes

La police nationale lance un appel à la vigilance après plusieurs vols et tentatives de vol au domicile de personnes âgées ces derniers jours en Loire-Atlantique.

Ce lundi à La Baule et Ponichet, deux personnes dont l'une portait une casquette bleue et un brassard de police ont fait au moins quatre victimes. Munies de fausses cartes de police, elles ont dérobé des bijoux et de l'agent liquide au domicile de personnes âgées qui les ont laissé entrer chez elles.

Re-belote hier midi quartier Beauséjour à Saint-Herblain où un homme qui se fait passer pour un policier se présente au domicile d'une femme de 82 ans. Il lui montre brassard et carte de police et lui demande si elle s'est absentée de chez elle le matin. L'octogénaire confirme. Le faux policier affirme que sa maison a été cambriolée et lui demande de vérifier avec elle si des objets de valeur ont disparu. La dame a alors un doute et explique que son mari se trouve dans la maison. Détail qui met l'usurpateur en fuite.

Faux policiers et faux gendarmes

La gendarmerie nationale constate elle aussi une recrudescence des vols par ruse dans la région nantaise, toujours au préjudice des personnes âgées. Les gendarmes leur conseillent de ne jamais ouvrir leur porte et de ne pas laisser entrer des inconnus chez elles si ces visites ne sont pas prévues. En cas de doute, il faut appeler le 17 pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'une arnaque.