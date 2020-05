Loire-Atlantique : "C'est incroyable qu'en plein confinement il y ait un choc frontal sur la route"

La gendarmerie n'en revient toujours pas qu'un tel accident puisse se produire en plein confinement. Ce samedi matin vers 6 h, deux voitures se sont percutées de front dans une grande ligne droite, sur la départementale 773 entre Drefféac et Saint-Gildas-des-Bois.

C'est incroyable qu'en pleine période de confinement il y ait un choc frontal entre deux voitures.

Une source émet l'hypothèse que "comme il n'y a personne sur les routes, on roule plus vite et parfois on se fait surprendre".

Les deux hommes impliqués dans l'accident ont respectivement 26 et 45 ans. L'un partait travailler. Des analyses alcoolémie et stupéfiants sont en cours. Le conducteur le plus gravement touché a été hospitalisé à Redon. Son pronostic vital n'est pas engagé.