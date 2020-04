Loire-Atlantique : contrôles de police renforcés le week-end du 1er mai

À Nantes, Saint-Nazaire et la Baule, la police a décidé de renforcer ses contrôles pour le week-end de trois jours du 1er au 3 mai. L'objectif est de limiter les trajets en direction des résidences secondaires du littoral atlantique.

Les propriétaires de résidences secondaires sur la côte pourrait être tentés de les rejoindre lors de ce week-end prolongé du 1er au 3 mai. C'est pourquoi la police annonce des contrôles renforcés sur ses trois circonscriptions de Loire-Atlantique : les agglomérations de Nantes, Saint-Nazaire et la Baule.

Plus de 200 policiers mobilisés

Dans un communiqué, la police nationale assure que des contrôles seront faits de jour comme de nuit, par plus de 200 fonctionnaires, "Nous serons particulièrement vigilants sur le réseau routier et sur les grands axes pénétrants mais également en gare de Nantes avec contrôle de chaque attestation et verbalisation des contrevenants".

Des CRS seront également déployés à Nantes et la Baule pour faire respecter les mesures de confinement. La police nantaise recense, depuis mi-mars, 44 gardes à vue "pour le délit de violation habituelle du confinement assortis de poursuites judiciaires".