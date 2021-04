Loire-Atlantique : des démarchages abusifs au nom des sapeurs-pompiers

Selon le SDIS, service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique, des démarchages abusifs par téléphone sont en cours sur le département et en particulier sur le secteur de Sainte-Luce-sur-Loire. Se faisant passer pour des agents du SDIS, des démarcheurs sollicitent les habitants afin de collecter des fonds (350 euros de participation minimum) pour venir en aide aux sapeurs-pompiers victimes d'agressions.

Le SDIS 44 informe qu'il na jamais mandaté personne pour ces prestations et condamne ces agissements. Il recommande la plus grande prudence et de n'effectuer aucun règlement. En cas de démarchage abusif, il est recommandé de la signaler au SDIS au 02 28 09 81 00.