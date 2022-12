Loire-Atlantique : des pompiers "pris à partie" samedi soir lors d'une intervention près de Derval

Non loin de Derval, commune de Lusanger (Loire-Atlantique), ce samedi 10 décembre, vers 22h, un équipage de pompiers a été "pris à partie" - ce sont les mots du Sdis 44 - "par un groupe de 7-8 hommes." Les pompiers avaient été appelés lieu-dit "La Cleuse" pour porter secours à un homme "dans le cadre d'une agression". L'équipage a réussi à se mettre à l'abri, les gendarmes sont intervenus et les pompiers ont pu soigner cet homme, comme un autre, plus légèrement blessé. Les deux ont été conduits au centre hospitalier de Châteaubriant.

