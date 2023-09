Loire-Atlantique : des tags sur les murs d'une ferme à Plessé

"Zadistes" ou encore "agriculteurs tuffeurs soutenus des élus", voilà les inscriptions découvertes sur les murs d'une ferme et sur une route non loin à Plessé, au nord de la Loire-Atlantique. Des inscriptions alors qu'est organisée ce samedi 16 septembre, sur le GAEC en question, une journée autour du patrimoine agricole, journée à l'initiative de la commune et de Cap 44 (Construire une agriculture paysanne en Loire-Atlantique).

La maire de Plessé, Aurélie Mézière explique sur le réseau social "X" que l'une des inscriptions vise nommément l'un de ses adjoints. Elle dénonce "une véritable agression."

Des plaintes sont envisagées. Au début du mois, un agriculteur de Port-Saint-Père s'était retrouvé nez à nez en pleine nuit face à plusieurs personnes en train de taguer les murs de son exploitation.