Loire-Atlantique : deux accidents de la route font six blessés sur l'A11

Sur l'A11, deux accidents de la route ont fait six blessés légers ce dimanche matin. Une première voiture a percuté une biche, quand une autre, quelques kilomètres plus loin, s'est retrouvée sur le toit.

Ce dimanche 20 juin au petit matin, deux accidents se sont produits à quelques minutes d'intervalle, faisant au total six blessés légers. Plusieurs véhicules de secours ont été engagés, à chaque fois dans le sens Nantes-Paris.

Une voiture contre une biche

Vers 6h35, à hauteur de Montrelais dans le sens Nantes-Paris, les pompiers sont intervenus après un accident entre une voiture et une biche. Une personne a été légèrement blessée.

Quelques minutes plus tard, vers 7h10 à hauteur de Vair-sur-Loire, les secours ont cette fois secourus cinq jeunes hommes de 18 et 19 ans. Leur voiture s'est retrouvée, pour une raison encore inconnue, dans un champ et sur le toit. Les jeunes ont tous été transportés au CH d'Ancenis, blessés légers. La voiture était seule en cause dans cet accident.