Loire-Atlantique : deux automobilistes contrôlés avec plus de deux grammes d'alcool

Les gendarmes de Loire-Atlantique ont contrôlé samedi 8 août et dimanche 9 août deux automobilistes fortement alcoolisés. Ils avaient plus de deux grammes d'alcool par litre de sang. L'un d'eux conduisait même sans permis et sans ceinture.