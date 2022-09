Loire-Atlantique : deux femmes et un enfant piégés par la marée

Ce dimanche 11 septembre, c'était jour de grandes marées. Avec même les coefficients les plus forts de cette année 2022. La SNSM avait d'ailleurs appelé les pêcheurs à pied, les promeneurs et les baigneurs à la vigilance : c'est un phénomène qui rend les courants marins plus forts et la mer plus dangereuse. Toujours est-il qu'en Loire-Atlantique, deux femmes et un enfant ont du être secourus après avoir été piégés par la montée des eaux à Saint-Nazaire et à Saint-Brévin.

Une mère et son enfant piégés à Saint-Nazaire

À Saint-Nazaire, c'st une mère et son enfant que les secours ont du aller chercher au niveau de la plage de la "Petite vallée", près de la pointe de Chémoulin. Ils les ont ensuite ramenés en sécurité. Ils ne sont pas blessés.

À Saint-Brévin, là c'est une dame de 49 ans qui s'est fait piéger par la marée, au niveau de la plage qui longe le Boulevard Padioleau et le centre-ville. Elle aussi a été ramenée au bord par les secours. Elle n'est pas blessée.

Les grandes marées se poursuivent ce lundi et ce mardi.