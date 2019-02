Loire-Atlantique : Deux morts et plusieurs blessés ce dimanche matin

Loire-Atlantique, France

Les pompiers de Loire-Atlantique ont été très sollicités, ce dimanche matin. Deux accidents et un incendie mortel ont eu lieu dans le département. Le bilan est lourd. Au moins deux personnes sont mortes, quatre autres sont hospitalisées dans un état grave au CHU de Nantes.

L'A 11 coupée à la circulation plus d'une heure

Les secours ont d'abord été sollicités suite à un accident grave, intervenu peu après 6 heures, sur l'autoroute A 11, au niveau du Cellier. Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur de 22 ans a perdu le contrôle de son véhicule, qui a fait plus de 80 mètres dans le fossé. Et si l'homme n'a été que légèrement touché, les quatre passagères de la voiture, âgées entre 18 et 25 ans, sont elles dans un état critique et ont été transportées en urgence absolue au CHU de Nantes. L'autoroute a même été coupée plus d'une heure, entre 7h10 et 8h45 après la sortie Ancenis (n°20), pour permettre l'intervention des secours.

Dans la foulée, les pompiers ont dû intervenir à La Baule après qu'une personne a été percutée par un TGV à 200 mètres de la gare. L'homme de 45 ans est mort sur le coup. Les 30 passagers du train ont eux été retardés plusieurs heures.

Enfin, un incendie s'est déclaré au deuxième étage d'un immeuble de Chateaubriand, aux alentours de 8h30. Sur place, les pompiers n'ont pu que constater le décès d'un homme de 50 ans. Pour l'heure, la piste accidentelle est privilégiée par les enquêteurs.