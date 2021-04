Une voiture a percuté un arbre ce vendredi 16 avril au sud de la Loire-Atlantique entre Saint-Hilaire-de-Clisson et Saint-Lumine-de-Clisson. L'accident s'est produit un peu avant 16h. Deux personnes sont décédées, trois sont grièvement blessées.

Loire-Atlantique : deux morts et trois blessés graves dans un accident de la route

Ce drame en Loire-Atlantique vendredi 16 avril : vers 15h40 une voiture a percuté un arbre sur la route départementale qui relie Saint-Hilaire-de-Clisson et Saint-Lumine avec cinq personnes à son bord. Deux ont été éjectées, trois incarcérées.

Un bilan très lourd

Deux personnes sont décédées malgré l'intervention des secours. On ne connait pas leur âge pour le moment. Mais le bilan pourrait bien s'alourdir. Parmi les victimes, il y a aussi deux hommes de 60 et 52 ans, entre la vie et la mort, très grièvement blessés. Les pompiers les ont transportés en urgence absolue en hélicoptère au CHU de Nantes. Un homme de trente ans lui aussi très gravement blessé a été conduit à l'hôpital en ambulance.

De gros moyens de secours engagés

Au moment du drame, les moyens déployés sont importants: 23 sapeurs-pompiers de quatre casernes différentes(Clisson, La Planche, Aigrefeuille, Vertou et le Pallet). Deux hélicoptères ont été envoyés sur place mais aussi la gendarmerie et le Samu. Le maire Saint-Hilaire-de-Clisson s'est également rendu sur les lieux de l'accident, au lieu-dit La Garnerie.