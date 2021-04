Loire-Atlantique : deux personnes bloquées à marée montante sur une île de la Loire

L'île Ripoche et ses alentours ne sont accessibles qu'à marée basse à Mauves-sur-Loire en Loire-Atlantique. Ce 24 avril, deux personnes se sont faites surprendre par la montée des eaux de la Loire. Vers 15h44, les pompiers ont même dû intervenir pour les ramener sur la berge. Deux embarcations et huit sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Elles s'en tirent avec une grosse frayeur mais heureusement saines et sauves.