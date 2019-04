Loire-Atlantique : disparation inquiétante d'une adolescente au Cellier

Les gendarmes lancent un appel à témoins après la disparation au Cellier d'une adolescente de 13 ans. Elle n'a plus donné signe de vie depuis ce mardi.

Nantes, France

Une fille de 13 ans est activement recherchée en Loire-Atlantique. Elle n'a plus donné signe de vie depuis ce mardi 9 avril. Elle a été vue pour la dernière fois quittant son domicile situé place Saint Méen au Cellier. Cette adolescente porte un sweat à capuche gris et un pantalon jogging gris. Elle a des cheveux mi-longs et des yeux marrons.

Si vous avez des informations à son sujet, vous pouvez joindre la brigade de gendarmerie d'Oudon au 02.40.83.60.01 ou cob.oudon@gendarmerie.interieur.gouv.fr