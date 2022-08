Loire-Atlantique : 100 hectares parcourus par un incendie à Besné, des habitants évacués

D'importants feux de végétation sont en cours, ce mardi soir, entre Prinquiau et Besné, en Loire-Atlantique, près du parc naturel de Brière. Des habitants ont été évacués par précaution.

Le panache de fumée est visible de loin. D'importants feux de végétation sont en cours, ce mardi soir, entre Prinquiau et Besné, en Loire-Atlantique, le long de la route départementale qui relie ces deux communes, près du parc naturel de Brière. D'après le bilan donné par les pompiers à 19h, 100 hectares de végétation ont brûlé. 27 familles, soit 60 personnes ont été évacuées. A la tombée de la nuit, le feu est fixé. Deux pompiers et un gendarme ont été blessés mais sans qu'ils aient besoin d'être hospitalisés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le feu est parti d'une haie, vers 15 heures. En parallèle, un deuxième feu a été signalé à proximité. Très vite, l'incendie est monté en puissance, nécessitant la mobilisation de 130 pompiers et d'une cinquantaine d'engins. Ils sont aidés par les agriculteurs et leurs tonnes à eau. Ils ont réussi à fixer le feu avant la tombée de la nuit. L'évolution est qualifiée de "favorable" par le Service départemental d'incendie et de secours mais des pompiers vont rester sur place toute la nuit.

Ça brûle à une vitesse !

"Ça brûle à une vitesse !", confie, très émue, la maire de Besné, Sylvie Cauchie. Le feu, parti de Prinquiau a été poussé vers sa commune par le vent. Comme partout, tout est très sec. "C'est de la paille, des champs", poursuit l'élue qui a très vite ouvert une salle, la salle de la Fontaine pour accueillir les habitants qui ont du quitter leurs maisons.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"La fumée est épaisse, irrespirable. Les habitants qui le souhaitent peuvent venir se mettre à l'abri, ils pourront mieux respirer et nous avons prévu de l'eau", explique Sylvie Cauchie.

Une centaine de pompiers

D'après le bilan du SDIS 44 donné à 19h, 100 hectares seraient concernés. En début de soirée, ils interviennent toujours pour contenir le feu et protéger les habitations. 60 personnes ont quitté leurs maisons et ont été recensées par la mairie. Des chevaux ont également été évacués. Les pompiers ont réussi à protéger toutes les habitations, seuls des cabanons de jardin ont été abîmés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Elan d'entraide

Les pompiers et les évacués ont été ravitaillés par la boulangerie et le supermarchés Leclerc. Tout le monde met la main à la pâte pour faire des sandwichs. "Ils ont besoin de se rendre utile", explique l'adjoint aux bâtiments à notre reporter sur place.

A 22h30, toutes les personnes évacuées ont finalement pu rentrer chez elles, après le feu vert de la gendarmerie. Aucune maison n'a été touchée, seulement des cabanons.