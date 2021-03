Loire-Atlantique : il tombe nez à nez avec un cambrioleur en rentrant chez lui

Un habitant de Saint-Colomban, près du lac de Grand-Lieu en Loire-Atlantique, a surpris un cambrioleur en rentrant chez lui mardi 16 mars. D'abord alerté par la présence d'un vélo inconnu garé devant chez lui, puis par sa baie vitrée fracturée, il fait le tour des pièces. C'est alors qu'il entend un bruit au sous-sol. Il descend et se retrouve nez à nez avec un individu, capuche sur la tête et masque sur le visage. Ce dernier le menace alors avec un tournevis et lui demande de reculer.

Un an de prison

Le voleur prend la fuite avec son vélo. Mais un témoin l'aperçoit et le prend en photo. Les gendarmes sont donc parvenus à l'identifier. Il s'agit d'un homme de 41 ans, habitant de Saint-Colomban, déjà connu des enquêteurs. Les forces de l'ordre l'ont interpellé le 23 mars. Il a été jugé en comparution immédiate et est condamné à un an de prison dont neuf mois avec sursis. Il est donc désormais en prison.