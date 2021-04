Loire-Atlantique : ils cambriolaient les commerces avec des voitures-béliers, quatre hommes arrêtés

Quatre hommes, suspectés d'être à l'origine d'une cinquantaine de cambriolages dans le secteur de Blain et de Treillères, ont été arrêtés cette semaine. Leur mode opératoire : voler une voiture pour fracasser les commerces et dérober les fonds de caisse. Préjudice estimé à plus de 200.000 euros.