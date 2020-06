Loire-Atlantique : ils sont suspectés de plusieurs cambriolages, trois mineurs interpellés

Les gendarmes du PSIG de Nantes ont interpellé ce mardi matin trois mineurs soupçonnés d'une série de cambriolages et de home-jacking dans le secteur de la Chapelle-sur-Erdre et de Treillières. Le montant du préjudice s’élèverait à près de 130.000 euros.

Ils sont suspectés de plusieurs cambriolages et de huit home-jacking dans le secteur de la Chapelle-sur- Erdre et de Treillières. Trois mineurs, dont le plus jeune a 16 ans, ont été arrêtés ce mardi matin par les gendarmes. Les faits se seraient produits entre septembre 2019 et mars dernier. Les trois auteurs présumés auraient principalement dérobé du matériel multimédia et des bijoux. Le montant du préjudice avoisinerait les 130.000 euros.

Placés en garde à vue, les trois mineurs ont été relâchés. Ils seront convoqués devant le juge pour enfants le 6 octobre prochain