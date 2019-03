Loire-Atlantique : ivre, sans permis, il circulait avec son bébé d'un an mal attaché dans la voiture

Repéré pour téléphone au volant par les gendarmes lors d'un contrôle à Fercé près de Châteaubriant, le conducteur a refusé de s'arrêter. Il a été intercepté après une course-poursuite de 3 kilomètre dans la campagne. Âgé de 36 ans, il roulait sans permis, ivre et son fils d'un an était mal attaché.

Loire-Atlantique, France

Lors d'un contrôle ce jeudi soir vers 21 heures 30 à Fercé, les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière repèrent un conducteur qui téléphone au volant. Ils lui demandent de s'arrêter mais le contrevenant prend la fuite. S'en suit une course-poursuite de nuit, dans la campagne du secteur de Chateaubriant. Au bout de trois kilomètres, les gendarmes interceptent le chauffard, un Nantais âgé de 36 ans.

Son taux d'alcoolémie est positif; il a presque un gramme d'alcool dans le sang (0,94 g/litre de sang). Il est positif aux stupéfiants puisqu'il a fumé du cannabis.

N'a jamais passé son permis de conduire

Les gendarmes découvrent aussi que le conducteur n'a jamais passé son permis de conduire. Il n'a donc pas non plus d'assurance. Et à l'arrière du véhicule se trouve un bébé âgé d'un an qui est mal attaché sur son siège. L'homme est déjà connu pour conduite en état d'ivresse sur un scooter. Son véhicule a été immobilisé.