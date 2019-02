Loire-Atlantique : le directeur de l'enseignement catholique mis en examen dans une affaire de stupéfiants

Nantes, France

Cela fait maintenant un mois que l'ancien directeur de l'enseignement catholique pointe dans le cadre de son contrôle judiciaire. Les faits reprochés remontent à la fin de l'année 2018 et relèvent de la vie privée.

Fin janvier, sa garde à vue dure un peu plus de 48h. Son bureau et son domicile sont perquisitionnés, aucune saisie n'en découle. A l'issue de sa garde à vue, il est mis en examen pour acquisition, cession et détention de produits stupéfiants. Pas de vente, pas de complice non plus dans cette affaire. La justice poursuit le directeur diocésain pour avoir fait circuler de la drogue.

Le directeur licencié

Dès la révélation des faits, le diocèse est avisé de la situation par le parquet. Un mois plus tard, l'homme est licencié, officiellement pour des raisons professionnelles. Au diocèse de Nantes, la déléguée générale de l'enseignement catholique commente en peu de mots : "la surprise est très grande (...) et la situation inédite".

L'enseignement catholique en Loire-Atlantique accueille environ 102 400 élèves répartis dans quelques 350 établissement allant du primaire au lycée.