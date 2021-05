Loire-Atlantique : "Le mois d'avril est une hécatombe" sur les routes

En avril 2021, neuf personnes ont perdu la vie après des accidents sur les routes de Loire-Atlantique. Face à ce chiffre alarmant, les autorités appellent tous les usagers de la route à la prudence et à la raison.

"Le mois d'avril est une hécatombe qu'on n'a pas eu depuis assez longtemps", se désole François Drapé, le directeur de cabinet du préfet de Loire-Atlantique. Au cours du seul mois d'avril 2021, neuf personnes sont mortes après des accidents de la route. "Nous avons eu 20 décès depuis le début de l'année. Cela veut dire que le mois d'avril représente presque la moitié !".

Excès de vitesse, refus de priorité, alcool et stupéfiants

Alors, face à ces chiffres les autorités cherchent des explications. La première est la vitesse selon la préfecture. "Nous constatons un relâchement total sur les routes ", s'indigne François Drapé. Le dernier exemple est en effet alarmant : le 25 avril, un motard était flashé à 238 km/h sur une route départementale entre Nantes et Machecoul. Mais en plus de ces gros excès de vitesse, les refus de priorité ainsi que les conduites sous alcool et produits stupéfiants sont aussi en forte hausse, sans parler des refus d'obtempérer.

Les deux-roues particulièrement concernés

Le confinement, l'envie de liberté et la faible fréquentation des routes peuvent également expliquer ces comportements. Mais le retour des beaux jours entraîne aussi une hausse du nombre d'accidents impliquant des motos ou des scooters. Dimanche 2 mai, deux motards sont morts à une heure d'intervalle et le 27 avril les pompiers ont dû intervenir sur trois accidents impliquant des deux-roues, là aussi en une heure.

Des membres de la Fédération française des motards en colère donnent donc des conseils à la fois aux motards mais aussi aux automobilistes. "Il faut bien vérifier l'état de sa moto avant de partir, surtout après les mois d'hivernation qui ont été particulièrement longs cette année", explique Pascale Boutet, une membre de l'association. "Comme ça fait longtemps que les automobilistes n'ont pas vu autant de deux-roues il faut qu'ils se réhabituent. Par exemple il faut être d'autant plus vigilants aux intersections", ajoute Denis Chaimbault, le coordinateur.

Vers une intensification des contrôles

" Les forces de sécurité ne laisseront absolument rien passer", prévient François Drapé, qui promet également que les contrôles routiers vont s'intensifier en nombre dans les jours et les semaines à venir mais aussi grâce à des actions coordonnées.