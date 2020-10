Loire-Atlantique : le pont de Saint-Nazaire sera fermé cette nuit entre minuit et 6 h

À cause de la tempête Alex qui va toucher la Loire-Atlantique cette nuit, le département a décidé de fermer le pont de Saint-Nazaire entre minuit et 6 heures ce vendredi 2 octobre. À Nantes, les parcs et jardins seront inaccessibles ce vendredi.

Des vents très forts avec des rafales jusqu'à plus de 130 km/h sont attendus cette nuit en Loire-Atlantique à cause de la tempête Alex. Par précaution, le département de Loire-Atlantique a décidé de fermer à la circulation le pont de Saint-Nazaire entre minuit et six heures ce vendredi 2 octobre. Le département de Loire-Atlantique est d'ores et déjà placé en vigilance orange pour vent violent.

Parcs et jardins fermés à Nantes

À Nantes, "tous les parcs, squares et jardins à enclos seront fermés au public ce vendredi matin et jusqu'à nouvel ordre", indique la ville. La réouverture sera progressive au cours de la journée de vendredi en fonction des éventuels dégâts.