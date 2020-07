Loire-Atlantique : les arnaques aux faux-notaires se multiplient depuis le déconfinement

Depuis le déconfinement, de plus en plus d'arnaques aux faux-notaires sont signalées dans les Pays de la Loire. Sur les six premiers mois de l'année, 26 plaintes ont été enregistrées dont une dizaine en Loire-Atlantique selon la Gendarmerie. L'escroquerie dépasse 20 000 euros pour une victime.