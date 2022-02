Les atteintes aux biens des personnes, comme les cambriolages, les vols et les dégradations, ont diminué de 10% depuis 5 ans en Loire-Atlantique.

Loire-Atlantique : les cambriolages, les vols et les dégradations en baisse

Le bilan de la délinquance de 2021 en Loire-Atlantique a été dressé mercredi 2 février en préfecture. Un bilan similaire à celui de 2020 en raison des effets de la crise sanitaire. Plusieurs grandes tendances se dessinent. On constate d'abord une baisse significative des atteintes aux biens. Les cambriolages diminuent de 5% en 2 ans, 25% depuis 2017. C'est le cas aussi des dégradations, des vols de véhicules et des vols avec violence (-18% en 2 ans).

Les violences intra-familiales explosent

Les violences physiques dans l'espace public sont également en baisse. En centre-ville de Nantes par exemple, les violences physiques sont en baisse de 43% sur 2 ans (par rapport à 2019). En revanche, dans la sphère privée, elles flambent. Les violences intra-familiales font un bond de 46% en 5 ans en Loire-Atlantique, avec une forte hausse ces derniers mois. Un phénomène lié aux confinements, propices aux passages à l'acte, mais aussi plus globalement à un contexte de libération de la parole.

Autre effet indirect de la crise sanitaire, la forte hausse des infractions sur Internet. La cybercriminalité représente 45%, soit près de la moitié des infractions économiques et financières. Elle recense notamment les escroqueries liées au développement du commerce en ligne.

Près de 800 opérations sur les points de deal

En 2021, les autorités ont multiplié les opérations de démantèlement des points de deal, dans le cadre de leur politique de lutte contre le trafic de stupéfiants. Entre 80 et 90 points de deals étaient recensés en zone police sur le département, il n'en reste qu'un tiers environ. En un an, près de 800 actions ont été menées sur le département. 761 amendes forfaitaires délictuelles (AFD) ont par ailleurs été dressées l'année dernière aux consommateurs.

Au total, 21 grosses affaires de trafic de stupéfiant ont été traitées par la police judiciaire, notamment sur le port de Nantes et à Montoir-de-Bretagne en février 2021, ou encore dans le quartier Bottière de Nantes en septembre dernier.

56 morts sur les routes

Sur les routes du département, l'année 2021 est similaire à l'année 2020 en matière de mortalité. 56 personnes ont perdu la vie dans un accident, soit une baisse de 21% du nombre de tués par rapport à 2019 (mais encore supérieur à 2018, année où la mortalité était la plus faible dans le département). L'alcool et la consommation de stupéfiants sont toujours les premières causes d'accidents mortels (23%). Vient ensuite la vitesse (21%).

A noter également, l'augmentation des grands excès de vitesse interceptés : +12% des excès de vitesse de +40 km/h entre 2020 et 2021 ; et +24% des excès de vitesse de +50 km/h.