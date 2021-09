Loire-Atlantique : les maires réclament de la simplification

Les maires de Loire-Atlantique tiennent leur Assemblée Générale, ce vendredi à Ligné. La secrétaire d'Etat, Sarah El Hairy, sera présente. Les élus ont l'intention de plaider pour plus de simplification. "On a besoin d'une vraie simplification" explique Maurice Pérrion, le président de l'association des maires de Loire-Atlantique. La loi « 3DS » (comme différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification) va se mettre en place.

"Trop de contraintes"

"On est dans le plan de relance et on a trop de contraintes", explique le président des maires de Loire-Atlantique. Maurice Perrion prend l'exemple des fouilles archéologiques : "Entre le moment où on demande de lancer des fouilles sur un terrain et le moment ou les travaux commencent, il faut un an. Comment voulez vous qu'on avance" .