Loire-Atlantique : les parents de Tessa, fauchée par un véhicule il y a deux ans, cherchent toujours la vérité

"Je me battrai pour ça, je ne lâcherai pas". Les mots de Florence sont fermes et pleins d'espoir. Presque deux ans après la mort de sa fille, le 20 décembre 2018, fauchée par un véhicule qui ne s'est pas arrêté sur une route de Saint-Julien-de-Concelles, près de Nantes, la mère de Tessa veut croire aux résultats de l'enquête toujours en cours.

Selon elle et son ex-mari Christophe, qui participent à des points réguliers sur les investigations, les gendarmes parlent désormais d'un engin agricole ou de chantier qui aurait pu percuter l'adolescente de 17 ans. Des informations qu'aucune source judiciaire n'a pu confirmer à France Bleu Loire Océan. Depuis l'ouverture de l'enquête, personne ne s'est dénoncé à la gendarmerie ou n'a été interpellé.

On prend la double peine : on n'a plus notre fille et on subit une enquête qui régulièrement nous ramène en arrière.

"Pendant de longs mois, je me suis dit que j'avais besoin des résultats de cette enquête pour avancer, pour commencer mon deuil", explique Florence. "Aujourd'hui, on prend la double peine non stop. On n'a plus notre fille, elle ne fait plus partie de notre quotidien, et en plus on est obligés de subir une enquête qui régulièrement nous ramène en arrière. C'est comme si on essayait de faire cinq pas en avant, et qu'on nous ramenait trois pas en arrière, et c'est comme ça depuis deux ans."

Une pression de plus sur le coupable

Ce que Florence et Christophe espèrent, c'est que la révélation de ces nouveaux éléments de l'enquête fassent pression sur le responsable du drame. "Le but, c'est que la personne assume ses actes et vienne se dénoncer", indique le père de Tessa. "Les éléments de l'enquête sont trop peu fournis. Malgré un type de véhicule, c'est très compliqué, y a tellement de possibilités que ce soit fait illégalement, que le véhicule ait été loué ou prêté... Si au niveau de la commune de Saint-Julien, il y a beaucoup de choses qui se disent, il va se sentir acculé, et donc peut-être qu'il va craquer."

Il y a forcément des gens qui sont au courant.

Car les parents de Tessa estiment que si c'est bien un engin agricole ou de chantier qui a renversé leur fille, le coupable habite sûrement dans les environs de Saint-Julien-de-Concelles. "Peu de gens peuvent vivre avec ce genre de secret, et il y a forcément des gens qui sont au courant", continue Christophe. "Si ce n'est pas lui qui peut craquer, ça peut être une autre personne. On a eu des éléments qui sont venus largement après l'accident, donc ça veut dire que ça peut encore venir, les gens peuvent encore parler", espère-t-il.

Florence et Christophe confient qu'ils ne réussiront pas à faire leur deuil tant qu'ils ne connaîtront pas la vérité. En attendant, un nouvel hommage sera rendu à Tessa à l'église de Saint-Julien-de-Concelles le 20 décembre, deux ans jour pour jour après le drame.