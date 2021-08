Loire-Atlantique : les vacances au camping tournent au cauchemar pour la mère de famille battue par son mari

Les vacances ont viré au cauchemar pour cette mère de famille, violemment frappée par son mari, mercredi soir, dans le mobil-home qu'ils avaient loué dans un camping des Moutiers-en-Retz (Loire-Atlantique). L'homme était jugé ce vendredi après-midi en comparution immédiate au tribunal de Saint-Nazaire. Il a été reconnu coupable et condamné à dix mois de prison assortis d'un sursis probatoire de deux ans.

Une employée du camping alertée par les cris de la victime

Mercredi vers 19 heures, le couple originaire de Bobigny, en région parisienne, dîne dans le mobile-home avec leurs deux enfants. Le père vient de cuisiner pour les enfants : "Encore des frites", "encore un repas trop gras", lui fait remarquer son épouse. Une réflexion qui déclenche un élan de fureur chez l'homme. Il frappe violemment sa conjointe à la tête, à coups de poings et de griffures, le tout sous le regard des deux enfants, un garçon de 5 ans et une fille de 10 ans, tous les deux diagnostiqués autistes.

Alertée par les cris de la femme, une employée du camping débarque dans le mobil-home où elle trouve la victime "le visage et le nez en sang", "recroquevillée sur elle-même dans un coin", rappelle la présidente du tribunal lors de la lecture des faits. L'employée appelle aussitôt les gendarmes. Mais quand ces derniers arrivent, le mari a quitté les lieux. Il est retrouvé une heure plus tard, "dans un fossé à 400 mètres du camping, ivre et sous l'emprise du cannabis".

Les enfants assistent à la scène

Au tribunal, ce vendredi, l'homme affirme n'avoir aucun souvenir des coups portés à sa conjointe. La bouteille de vodka qu'il a acheté et bu tout seul juste avant explique selon lui ces "trous" dans sa mémoire. Il présente ses excuses : "Je regrette vraiment, je n'avais pas conscience de ce que je fais". Il répète qu'il essaye de quitter sa femme depuis longtemps, et malgré plusieurs séparations, "elle revient toujours me chercher". "Je reviens pour les enfants surtout, je suis un bon père", affirme le trentenaire, auto-entrepreneur en région parisienne.

"Mais, pour les enfants voir ce genre de scènes, c'est leur faire subir des violences psychologiques", rappelle de son côté la procureure pas convaincue par les explications de l'accusé. Elle rappelle que lors de sa première audition, l'homme n'a jamais reconnu les violences, lui qui a déjà été soupçonné d'avoir frappé sa compagne en 2011 alors qu'elle était enceinte. Aucune plainte n'avait été déposée.

La procureure souligne aussi les premières déclarations de la victime, qui s'est vue prescrire 10 jours d'I.T.T (incapacité temporaire de travail) et qui se sent pourtant "responsable" de la situation. "Elle dit que c'est de sa faute... qu'elle veut surtout qu'il soit éloigné de la maison le temps de se faire soigner".

Interdiction de s'approcher de la victime

Un déni et une inversion des responsabilités qui se produisent souvent chez les femmes victimes de violences conjugales. Pour la procureure, "il faut protéger madame contre son gré si besoin" et protéger les enfants aussi. Elle demande 10 mois de prison dont 5 mois avec sursis et le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de l'accusé.

Des réquisitions qui ne seront pas tout à fait suivies. En revanche, si l'homme est ressorti libre du tribunal ce vendredi, il a l'interdiction d'entrer en contact avec son épouse et de s'approcher de son domicile à Bobigny, durant toute la durée de sa peine probatoire (2 ans). Il est également soumis à une obligation de soins pour ses dépendances à l'alcool et au cannabis.