Loire-Atlantique : une "petite entreprise de deal entre amis" devant la justice

Une mère de famille de 40 ans et trois jeunes sont jugés ce jeudi après-midi à Nantes pour un "petit trafic local de cannabis". Selon les gendarmes, ils revendaient de la résine et de l'herbe à une douzaine de clients pour se payer leur propre consommation. Les faits auraient commencé début 2017.

Nantes, France

Les enquêteurs parlent de "petite entreprise entre amis". Quatre personnes sont jugées ce jeudi après-midi à Nantes en comparution immédiate. Une mère de famille de 40 ans, un lycéen de 20 ans, un cuisinier de 19 ans ainsi qu'un homme sans profession de 22 ans.

Selon les gendarmes, ils vendaient du cannabis à une douzaine de clients réguliers à Nantes, Grandchamps-des-Fontaines, Casson et Blain afin de payer leur propre consommation. Ils ont été interpellés à leur domicile le 30 avril dernier. Au cours des perquisitions, 400 euros en liquide, quelques plants de cannabis, 800 grammes d'herbe et de résine, une balance et des sachets ont été saisis.