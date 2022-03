"Porter le masque est un acte citoyen" pour le Conseil de l'Ordre des médecins en Loire-Atlantique

Alors que l'épidémie de Covid-19 repart en France avec 90 000 cas chaque jour et une augmentation de 36 % en une semaine, le président du Conseil de l'Ordre des médecins en Loire-Atlantique conseille de garder le masque. "C'est un acte citoyen" dit le docteur Vincent Pluvinage. Le président départemental du Conseil de l'Ordre rappelle : "Le virus circule toujours avec des taux importants. Certes, il y a moins d'hospitalisations dans les services de réanimation, c'est tant mieux, mais le virus circule toujours. En portant le masque, on protège les autres. Il faut qu'on prenne l'habitude de porter un masque quand on est malade, quand on a de la fièvre, qu'on tousse ont qu'on a le nez qui coule et qu'on va chez son médecin".