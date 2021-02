Loire-Atlantique : quatre gendarmes blessés par balle lors d'une interpellation

Quatre gendarmes ont été blessés par balle, ce lundi au petit matin à Malville en Loire-Atlantique, lors d'une interpellation, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Cette opération intervient deux jours après une rixe à Besné, commune située à une vingtaine de kilomètres de Saint-Nazaire, qui avait fait deux blessés dont un grave.

Un des quatre militaires doit se faire opérer

"Les gendarmes ont identifié l'auteur et ils ont été à sa rencontre", explique la gendarmerie de la région Pays de la Loire à France Bleu Loire Océan. Selon nos informations, l'homme, qui a fait feu sur les gendarmes, a réussi a être interpellé et placé en garde à vue. Il est âgé de 24 ans.Si les militaires du PSIG de Saint-Nazaire ont été touchés par des tirs, aucun pronostic vital n'est engagé, ce lundi après-midi. L'un des quatre hommes du peloton de surveillance et d'intervention, blessé plus grièvement que les trois autres, "va se faire opérer", indique la gendarmerie.