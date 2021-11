Loire-Atlantique : quatre personnes blessées dans un accident de la route à Saint-Étienne-de-Montluc

Les pompiers de Loire-Atlantique ont été appelés en milieu de matinée ce samedi 27 novembre pour un accident de la route. En cause, deux voitures qui se sont percutées de plein fouet au Pont du Chaud, sur la commune de Saint-Étienne-de-Montluc vers 10h.

Quatre blessés légers

Deux enfants de 6 et de 10 ans ont été légèrement blessés dans la collision, tout comme deux adultes, deux hommes de 35 et de 38 ans. Aucun blessé grave à déplorer. Le cinquième passager, un enfant de 9 ans, n'a rien. Il a tout de même fallu l'intervention de 16 sapeurs-pompiers et de six véhicules pour porter secours sur place.