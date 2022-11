De la Loire-Atlantique au Finistère, ils cambriolaient les bureaux de tabac

Des vols de cartouches de cigarettes en Loire-Atlantique et dans le Finistère entre le 19 et 21 novembre. Quelques jours plus tard, les gendarmes interpellent les auteurs présumés. Ils ont été placés en détention provisoire ce lundi.

Le Général De Tarlé de l'OCLDI; Renaud Gaudeul, procureur de la République, et le colonel Garnier, commandant des opérations du groupement de gendarmerie 44. © Radio France - Anne Bertrand Dans la nuit du 19 au 20 novembre, plusieurs bars-tabac de Loire-Atlantique ont été pris pour cible. Des vols ou tentatives de vol ont été recensés à Prinquiau, La Chapelle-Launay, Fay-de-Bretagne, Drefféac, Guérande et Orvault. Dans la nuit du 20 au 21 nouveau raid à Saint-Evarzec, près de Quimper, dans le département du Finistère. Préjudice évalué à plus de 600.000 euros Ce mardi, le parquet de Nantes fait savoir que quatre individus ont été interpellés la semaine dernière. Les quatre ont été mis en examen ce lundi notamment pour vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes. Ils ont été incarcérés. Le préjudice est estimé à 660.000 euros de tabac. Tout démarre après le vol d'une BMW à Gestel, dans le Morbihan, dans la nuit du 17 au 18. La voiture est alors repérée à Rezé, dans l'agglo nantaise. Les gendarmes décident de mener une opération de surveillance. Ils ont aussi découvert l'un des lieux de stockage d'une partie de cartouches volées, à Rougé, dans le pays de Châteaubriant.