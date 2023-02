Loire-Atlantique : quel bilan pour la sécurité en 2022 ?

Le bilan de la sécurité en Loire-Atlantique pour l'année 2022 a été dressé en préfecture jeudi 23 février. On constate une hausse des cambriolages notamment (+14%) et des violences physiques (+8%), et des violences intra-familiales (+17%) sur tout le département, par rapport à 2021. A noter, une augmentation des 10% des vols de véhicules.

Le bilan à Nantes

En revanche, ça va mieux sur la ville de Nantes avec une baisse des cambriolages, des vols de véhicules ou vols avec violence (-5% par rapport à 2021). Les violences envers les personnes, elles, augmentent par rapport à l'année précédente (+5%), mais sont en baisse par rapport à 2019 (-2%).

Le bilan à Saint-Nazaire

A Saint-Nazaire, les vols avec violence, cambriolages et vols de véhicules sont en hausse de 10% sur un an. A l'inverse, les violences envers les personnes sont en légère baisse, -2%, par rapport à 2021.

Plus de forces de l'ordre

Depuis l'automne, la présence des forces de l'ordre dans l'espace public a été multipliée par deux voire trois par endroits, notamment grâce au renfort de 70 policiers nationaux à Nantes, d'une compagnie de CRS et d'un escadron de gendarmerie mobile. En un an, les patrouilles de policiers à pied ont augmenté de 160% à Nantes.

La réponse judiciaire

Cette hausse des forces de l'ordre dans les rues a pour conséquence une très forte augmentation des dossiers traités par le parquet de Nantes. Le nombre de faits élucidés a frôlé les 25.000 en 2022, du jamais vu. Pour la première fois, la barre des 8.000 gardes à vue a été dépassée (+8%).

Cela s'est traduit par une augmentation du nombre de peines de prison ferme (+14%) et de mandats de dépôt (+20%). D'où l'aggravation de la surpopulation carcérale, de 165% en moyenne à Nantes aujourd'hui, avec plus de 110 matelas au sol.