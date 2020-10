Loire-Atlantique : sans permis, un conducteur de 18 ans flashé à 179 km/h au lieu de 80

Les gendarmes du peloton motorisé de Saint-Herblain ont arrêté un jeune conducteur, ce dimanche après-midi à hauteur de Cordemais. L'automobiliste de 18 ans a été contrôlé, sans permis, à 179 km/h au lieu de 80. Son véhicule a été saisi et il devra prochainement comparaître devant la justice.

Il a expliqué aux gendarmes du peloton motorisé de Saint-Herblain, en Loire-Atlantique, avoir appuyé sur l'accélérateur à la vue des militaires. Et pour cause, le conducteur, tout juste majeur, roulait sans permis et à vive allure. Il a été flashé à 179 km/h sur la départementale 17 à hauteur de Cordemais, ce dimanche après-midi, au lieu de 80.

Un excès de vitesse de 99 km/h

Il a fallu que les gendarmes en patrouille sur leur moto roulent à toute vitesse pour rattraper le conducteur, à peine âgé de 18 ans. Et il leur a fallu quelques minutes étant donné l'allure du chauffard. D'après le peloton motorisé de Saint-Herblain, il roulait 99 km/h au dessus de la vitesse autorisée, sur cette départementale qui traverse la commune d'est en ouest. Le véhicule a immédiatement été immobilisé et l'automobiliste devra prochainement comparaître devant la Justice pour grand excès de vitesse et conduite sans permis.