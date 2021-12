Les gendarmes de Loire-Atlantique ont arrêté six personnes de 25 à 35 ans ce mardi matin à Malville, près de Cormerais. Ils étaient en train de cambrioler une entreprise. Ils sont également soupçonnés d'une vingtaine de faits similaires. Le préjudice total avoisinerait les 500 000 euros.

Loire-Atlantique : six cambrioleurs de 25 à 35 ans arrêtés, un préjudice estimé à plus de 500 000 euros

Vers 4h du matin ce mardi, des gendarmes sont appelés sur la commune de Malville pour une tentative de cambriolage dans une entreprise. Six hommes de 25 à 35 ans sont finalement arrêtés. Après investigation, les six hommes sont également soupçonnés d'une vingtaine de faits similaires, des cambriolages orchestrés dans le département de Loire-Atlantique.

Un préjudice autour des 500 000 euros

Des cambriolages dans des entreprises, dans des maisons bourgeoises et même dans des châteaux... Les gendarmes ont retrouvé chez les cambrioleurs des meubles et objets de grande valeur, pour un préjudice total avoisinant les 500 000 euros. Reste maintenant aux forces de l'ordre à dresser un inventaire pour restituer tous les objets volés et retrouvés.