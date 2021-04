Loire-Atlantique : trois accidents impliquant des deux-roues en une heure

Les pompiers de Loire-Atlantique ont dû intervenir à trois reprises ce mardi 27 avril pour porter secours à des conducteurs et passagers de deux roues. Un jeune homme de 19 ans ne portait pas de casque au moment de l'accident et est gravement blessé.

Les accidents impliquant des scooters et des motos se sont succédés ce mardi 27 avril en Loire-Atlantique. En l'espace d'une heure, les pompiers sont intervenus à trois reprises sur différentes routes du département à La Montagne près de Nantes, à Legé au sud du lac de Grand-Lieu et à La Varenne, dans le Maine-et-Loire. Quatre personnes sont blessées.

Un scooter contre une voiture

Les pompiers ont été appelés une première fois à 15h55 pour un accident entre une voiture et un scooter à La Montagne. En arrivant sur place, ils constatent qu'une des victimes, un jeune homme de 19 ans, ne porte pas de casque et est gravement blessé. Un autre jeune homme, de 18 ans, est blessé aux mains. Avec le conducteur de la voiture, ils ont tous les trois été transportés au CHU de Nantes.

Quelques minutes plus tard, à 16h43, une autre équipe est mobilisée pour intervenir à La Varenne dans le Maine-et-Loire, à la limite avec la Loire-Atlantique. Le motard, un homme de 35 ans portait un casque cette fois mais il a lui aussi dû être transporté à l'hôpital après un accident.

Une route coupée dans les deux sens

Au même moment, au sud du lac de Grand-Lieu à Legé, un motard de 35 ans fait une chute et se blesse gravement. Les pompiers doivent alors le réanimer. Une équipe du SMUR et un hélicoptère sont dépêchés sur place en urgence pour le transporter vers l'hôpital. Pour permettre cette intervention, la route a été coupée dans les deux sens. La gendarmerie, le maire et les services du département ont été mobilisés.