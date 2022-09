Loire-Atlantique : trois accidents mortels en quelques heures ce jeudi

Ce jeudi 29 septembre a été marqué par trois accident mortels en quelques heures, en Loire-Atlantique. D'abord à La Marne puis à Carquefou et à Plessé.

Les pompiers de Loire-Atlantique sont intervenus pour trois accidents mortels en à peine quelques heures, ce jeudi après-midi. À La Marne, près de Machecoul, puis à Carquefou dans l'agglomération de Nantes et à Plessé tout au nord du département.

Trois hommes tués

À La Marne, un choc frontal entre deux voitures, sur la route qui va vers Machecoul, a coûté la vie à un homme d'une cinquantaine d'années. Deux personnes âgées, un homme et une femme de 84 ans tous les deux, sont légèrement blessées.

À Carquefou, il y a eu une collision entre une moto et une voiture, rue du Tertre, entre la maison d'arrêt et la route de Paris. Un homme de 38 ans est mort et une jeune femme de 16 ans a été blessée.

À Plessé enfin, tout au nord de la Loire-Atlantique, il y a eu un accident entre un utilitaire et une voiture. Un choc violent selon les pompiers. Un homme est mort et trois autres personnes, blessées, ont été emmenées à l'hôpital de Redon.