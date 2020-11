Loire-Atlantique : trois adolescentes échappent à des tentatives d'enlèvements

Trois adolescentes ont échappé à des tentatives d'enlèvement ces derniers jours à Nort-sur-Erdre, près de Nantes. Elles ont été abordées par un homme en voiture, notamment à proximité du collège. "Un drame a sans doute été évité" disent les gendarmes.

Des jeunes filles de 11 à 15 ans

À chaque fois, le scénario est le même : cet homme d'une trentaine d'années baisse sa vitre et braque les adolescentes avec un pistolet de défense pour essayer de les forcer à monter dans sa voiture. À chaque fois, ces jeunes filles - voire très jeunes filles - de 11, 14 et 15 ans arrivent à s'enfuir.

Un homme "déterminé"

C'est l'une d'elles qui reconnait ensuite la voiture et le blouson du conducteur sur le parking du McDo de Nort-sur-Erdre, ce mardi midi. Sa mère relève la plaque d'immatriculation et elle appelle les gendarmes. Ils retrouvent la voiture un peu plus tard, encore une fois près du collège, ce qui leur fait dire que le jeune homme était "déterminé" et qu'"un drame a sans doute été évité".

Une information judiciaire pour tentative d'enlèvement

Le conducteur a été incarcéré en attentant d'être jugé. Une enquête approfondie est ouverte pour tentative d'enlèvement. Il était jusque-là inconnu de la justice.