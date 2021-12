Loire-Atlantique : trois ans après la mort de Tessa, sa mère n'attend plus rien du système judiciaire

C'est le cri d'une mère qui dénonce notre système judiciaire. Celui de Florence Jouve, la mère de Tessa, jeune femme de 17 ans fauchée par une voiture à Saint-Julien-de-Concelles, près de Nantes, le 20 décembre 2018. Le chauffard qui l'a percutée, alors qu'elle rentrait du lycée, a pris la fuite. Il n'a jamais été retrouvé.

D'espoirs en désillusions

Depuis trois ans, les proches de Tessa vont d'espoirs en désillusions au gré de l'enquête. Trois ans de calvaire. "On m'a planté un couteau dans le cœur, confie Florence Jouve. Il faut prendre conscience que depuis le décès de Tessa, on vit un ascenseur émotionnel. On n'a pas que notre travail de deuil, on a aussi cette enquête qui, de toute façon, quoi qu'on fasse, nous ramène systématiquement à son décès."

A chaque fois que l'enquête ressort, ça rouvre la plaie. Encore, et encore, et encore. - Florence Jouve

"Un deuxième deuil à faire"

Un appel anonyme

La mère de Tessa pointe du doigt le manque de moyens dédiés à l'enquête qu'elle ne peut entendre "ni en tant que maman, ni en tant que citoyen". "Qu'on le veuille ou pas, oui, c'est un accident de la route, mais c'est un homicide involontaire ! La personne aurait eu le choix de s'arrêter et de prévenir les secours. Elle ne l'a pas fait !"

Comment peut-on laisser des parents vivre ça ? - Florence Jouve

Elle raconte un appel anonyme cet été, piste pas complètement explorée à ses yeux. Florence Jouve dénonce aussi de nombreuses incohérences, et même des ratés au niveau de l'enquête. "Le lendemain de la mort de Tessa, Christophe [le père de Tessa] se déplace sur les lieux de l'accident, et il trouve le téléphone de Tessa ! Ils avaient oublié le téléphone de Tessa !"

Une lettre sur les lieux de l'accident

Début décembre, une lettre est laissée sur les lieux de l'accident, poursuit la mère de la victime. Enième espoir déçu. Celui de trop. "On est à bout ! Notre fils nous a dit 'papa, maman, cette année j'aimerais vraiment faire un Noël normal. Et là, on s'est dit avec Christophe qu'il fallait qu'on arrête."

Aujourd'hui Florence Jouve n'attend plus rien de l'enquête en cours. "Ce n'est pas un renoncement, souligne-t-elle. C'est que je me rends compte que, de la manière dont les choses se font, je ne peux plus rien attendre de notre système judiciaire tel qu'il est aujourd'hui." Son ex-mari et elle envisagent de faire appel à un détective privé. Tenter le tout pour le tout, une dernière fois, pour retrouver celui qui a tué leur fille.